Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılında Taksim’de tören düzenlendi

20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, 1'inci Ordu Komutanlığı temsilcisi, Dışişleri Bakanlığı İstanbul temsilcisi Mehmet Zait Uzun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Dış İlişkiler Daire Başkanı Barbaros Büyüksağnak, Kıbrıs Barış Harekatı gazileri ile sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri katıldı.

Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri ve gazileri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel konuşma yaptı.

"KIBRISLI TÜRKLER HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEMİŞLERDİR"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü vesilesiyle konuşma yapan KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel "Bugün Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe, Kıbrıs Adası'nın ise barış ve huzura kavuştuğu gündür. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yıllar boyunca Kıbrıs Türk halkına uygulanan mezalime dur dediği Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüdür. Kıbrıs Türkleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ada'dan ayrılmasıyla Türklüğünü, inançlarını ve ananelerini gözeterek var olmaya devam eden kararlı ve dirayetli bir halktır. İngiliz sömürge döneminin sona ermesiyle birlikte Ada'daki düzeni birlikte yönetmek Rum ve Yunan tarafı için kabul edilemez bir durum olmuştur. Bu nedenle Kıbrıslı Türklere baskı ve zulüm uygulanmış, Türkçeyi özgürce konuşma, seyahat, çalışma ve hatta mecliste temsiliyet hakları ellerinden alınmaya çalışılmış, sindirme politikalarına tabi tutulmuşlardır. Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılar artarak devam etmiş, toplu katliamlara maruz kalmış, yerlerinden edilmişler ancak hiçbir zaman boyun eğmemişlerdir. Kıbrıslı Türkler, tarihe geçen bu direniş destanı esnasında sevdiklerini, hayatlarını kaybetmişler, işlerinden ve evlerinden olmuşlar ama asla teslim olmamışlardır. Çünkü özgürlük ve bağımsızlık aşkı onların damarlarında akan asil kanda mevcuttu. Bu ümit ve kararlılıkla süren bekleyiş 20 Temmuz 1974 sabahı sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Fatma Demirel, "6 Ağustos 1974 tarihindeki ikinci harekatla birlikte Kıbrıs Türk toplumu için güvenle yaşayabilecekleri bir alan oluşturulmuştur. Esasen şanlı ordu, dünyada kurulan en son Türk devletinin de sınırlarını belirlemiştir. Bu nedenle her gün ve özellikle bugün 20 Temmuz Barış Harekatı esnasında hakka kavuşan şehitlerimizi rahmetle anar, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz şanlı ordumuzun neferleri gazilerimize şükran duygularımı sunarım. Ömrünü hak mücadelesi uğrunda tüketen liderlerimiz sizler bize bugünümüzü bahşettiniz, bizler ise bayrağı hiçbir zaman yere değmemek üzere devraldık. Aynı kararlılık ve cesaretle dimdik yürüyeceğiz. Daha nice senelere… 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. Tören sonrası İstanbul Savunma Üniversitesi bandosu mini bir konser verdi.

KKTC'NİN 50.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE DENİZE SAYGI DALISI YAPILDI

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Derinlere Saygı Dalış Topluluğu liderliğinde bir grup dalgıç Beşiktaş İskelesi'nde dalış gerçekleştirdi. Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirer de katıldı. Dalgıçlar, etkinlik öncesinde Başkonsolos Demirer ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dalış yapmak üzere tekneye geçti. Gökhan Karakaş öncülüğünde Dalış yapan grup bir süre deniz altında kalarak Türk bayrağı ve Kıbrıs bayrağı açarak alkışlar eşliğinde deniz yüzeyine çıktı. Çevredeki vatandaşlarda dalışa ilgi gösterdi.