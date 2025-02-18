Kıbrıs gazileri KKTC’yi ziyaret etti

3 gün süren ziyarette gaziler KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı, Türk Silahlı Kuvvetleri 50. Piyade Alayının Komutanı Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'nun da mezarının bulunduğu Karaoğlanoğlu Şehitliği ve Boğaz Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua ettiler.

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı, Kapalı Maraş, Gazimağusa Suriçi Lala Mustafa Paşa Camii, Namık Kemal Zindanı ve Müzesi, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten Tank ve Girne Kalesi'ni de ziyaret eden Vali Yılmaz ve gaziler daha sonra Korkuteli Köyünde yaşayan Osmaniyeli vatandaşlarla bir araya geldi.

Kıbrıs gazileri ile KKTC'yi ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Yılmaz, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tarihimiz açısından çok önemli yerleri ziyaret ettik. Bu mücadelenin asla unutulmaması adına bu yerlerin görülmesini çok önemsiyoruz" dedi.