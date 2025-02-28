Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin Kul son yolculuğuna uğurlandı!

Törene, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, merhum gazinin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hasan Hüseyin Kul, Ayvalı köyü mezarlığında dualarla defnedildi.

Köy halkından Kemal Yaşlı, Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin Kul'un çok sevilen bir kişi olduğunu ve gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Öte yandan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Şaban Başoğul "Kıymetli silah arkadaşım Hasan Hüseyin Kul'un aramızdan ayrılışına hepimiz çok üzgünüz. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin Mekanı Cennet olsun" dedi.