Haberler Yaşam Haberleri Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin Kul son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 28.2.2025 20:02 Son Güncelleme: 28.2.2025 22:56

Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin Kul son yolculuğuna uğurlandı!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Kul, hayatını kaybetti. Merhum gazinin cenazesi, bugün Cuma namazını müteakip düzenlenen askeri törenle Ayvalı köyünde toprağa verildi.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin Kul son yolculuğuna uğurlandı!

Törene, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, merhum gazinin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hasan Hüseyin Kul, Ayvalı köyü mezarlığında dualarla defnedildi.

Köy halkından Kemal Yaşlı, Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin Kul'un çok sevilen bir kişi olduğunu ve gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti. Öte yandan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Şaban Başoğul "Kıymetli silah arkadaşım Hasan Hüseyin Kul'un aramızdan ayrılışına hepimiz çok üzgünüz. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin Mekanı Cennet olsun" dedi.

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Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin Kul son yolculuğuna uğurlandı!
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