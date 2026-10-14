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Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:30

Kıbrıs gazisi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki Muharip Gazi İlyas Kullukçu, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedai gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Kullukçu, Gümüşhane'de düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kıbrıs gazisi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı
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Gümüşhane'de yaşayan Muharip Gazi İlyas Kullukçu, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. 72 yaşında hayatını kaybeden Kullukçu için Eskibağlar Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gazi Kullukçu'nun cenaze törenine Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kullukçu'nun ailesi ve yakınları, törende taziyeleri kabul etti.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Kullukçu'nun cenazesi, camide kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Eskibağlar Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılarak gazilik unvanını alan Kullukçu, burada dualar eşliğinde toprağa verildi.

#GÜMÜŞHANE #KIBRIS BARIŞ HAREKATI
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Kıbrıs gazisi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı
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