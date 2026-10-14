Kıbrıs gazisi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane'de yaşayan Muharip Gazi İlyas Kullukçu, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. 72 yaşında hayatını kaybeden Kullukçu için Eskibağlar Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gazi Kullukçu'nun cenaze törenine Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kullukçu'nun ailesi ve yakınları, törende taziyeleri kabul etti.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Kullukçu'nun cenazesi, camide kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Eskibağlar Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılarak gazilik unvanını alan Kullukçu, burada dualar eşliğinde toprağa verildi.