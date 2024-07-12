Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Devrek Kaymakamı Muhammet Evlice, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Devrek Belediye Başkan yardımcısı Özcan Özmekik, AK Parti Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Çantaş, Emniyet mensupları, Jandarma ve askeri erkan, muharip gaziler, Belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yakın akrabaları yanı sıra, sevenleri ve kalabalık vatandaşlar katıldı.
Cenazesi cuma namazına müteakip Merkez Yeni Camide kılınan cenaze namazının ardından Devrek Ağalar Mahallesinde aile mezarlığına dualarla defnedildi.
Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 72 yaşında evli ve 6 çocuk babası idi.