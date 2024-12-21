Kıbrıs Türk’ünün en acı günü: Kanlı Noel

Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırılırken, bu saldırılar, Ada'daki toplumlar arası çatışmaların başlangıcı oldu. 16 Ağustos 1960'ta Türklerin ve Rumların ortaklığını esas alan "Kıbrıs Cumhuriyeti" kuruldu. Yeni anayasa adadaki Türk varlığını garanti altına almasına rağmen, Rumlar saldırgan tavırlarından vazgeçmedi. Rumlar, silah zoruyla Kıbrıs Türklerini yönetimden uzaklaştırdı. EOKA terörünün fikri altyapısını oluşturan Enosis faşizanığı, Rumları, Türklere yönelik saldırgan bir tavra itti. 21 Aralık 1963'te Akritas adı verilen ve Türklerin Ada'dan yok edilmesini hedefleyen plan, Rum çeteler tarafından uygulanmaya başladı.

ENOSİS FAŞİZANLIĞI

Rumların ilk saldırılarında sadece Lefkoşa'da 92 Türk öldürüldü, 146 kişi ise yaralandı. Rum terör örgütü EOKA'cı militanlar ilk büyük katliamını, Lefkoşa'da bulunan Ayvasıl köyündeki Kıbrıs Türklerine karşı 23 Aralık 1963'te gerçekleştirdi. Bu köyde esir alınan 21 Kıbrıs Türkü, elleri bağlandıktan sonra katledildi ve toplu mezara gömüldü. Rum çeteleri, 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesindeki saldırılarına devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile 3 çocuğunu da vahşice katletti.

ÇOCUKLARI KATLETTİLER

Binbaşı İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan, ölü olarak bulundu. Bu olay tarihe "Kumsal Katliamı" ya da "Banyo Katliamı" olarak geçerken, baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı. Olaylarda saldırıya uğrayan 103 Türk köyü boşaltılmak zorunda kalırken, Kıbrıs'ta 1963'te başlayıp 1964'te de devam eden olaylarda 364 Türk şehit oldu.