Kilise derneğine ateş açmıştı: O saldırgan yakalandı

İstanbul Çekmeköy'de yılbaşı gecesi meydana gelen olayda, bir otomobil içerisinden Kurtuluş Kilisesi Derneği'ne doğru ateş açıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırgan ayrıca yolda bulunan reklam panolarını yerinden sökmeye çalıştı. Saldırgan, eylemi sırasında yüksek sesle, "Müslüman gençlerimizin beyinlerini yıkamanıza müsaade etmeyeceğiz! Ey kafirler, yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz!" şeklinde tehditler savurdu.

KURŞUN DUVARA İSABET ETTİ

Otomobil içerisinden açılan ateş sonucunda mermi, derneğin demir kepengini ve camını delerek duvara isabet etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çevrede maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Güngören ve Esenyurt'ta iki adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.