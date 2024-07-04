Kilise saldırısı soruşturması tamamlandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıda Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti. Aralarında saldırganların da bulunduğu 31'i tutuklu 42 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Tuncer Cihan "maktul" sıfatıyla, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak iddianamede yer aldı. Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", IŞİD kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tasarlayarak kasten öldürme", 11 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ateşli silah ve mermi bulundurmak" suçlarından toplam 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İDDİANAME DEĞERLENDİRİLİYOR

İddianamede, 20 şüphelinin de benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezası, şüpheli Inazhaev'in ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüphelilerden 18'inin ise sadece IŞİD kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilme aşamasında.