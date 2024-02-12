Kilisede asgari ücretle çalışıyor

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in 11 yıl önce gayrimüslimlere yaptığı, 'Yurda dönün' çağrısına kulak vererek 1992 yılında göçtüğü ABD'den Türkiye'ye kesin dönüş yapan Ermeni ud sanatçısı Yervant Bostancı (69), Diyarbakır Sur İlçesi'nde bulunan ve bir süre önce onarılarak ibadete açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde asgari ücretle çalışmaya başladı. Türkiye'ye döndükten sonra Devlet Türk Müziği Korosu'nda da görev yaptığını belirten Bostancı, Amerika'da 3 yıl daha kalması halinde oradan emekli olup aylık bin dolar emekli maaşı alacakken topraklarına döndüğünü dile getirdi. "Surp Giragos Kilisesi'nde asgari ücretle çalışıyorum. Eşim ve çocuğumla birlikte dünyanın en mutlu insanıyım" ifadelerini kullandı.