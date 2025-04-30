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Giriş Tarihi: 30.4.2025

Kilis’te kahreden kaza

İbrahim GÜNEŞ
Kilis’te kahreden kaza
Kilis'te, eşinin otomobille geri manevra yaparken çarptığı 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Musabeyli ilçesinin Hasancalı köyünde evinin önünde otomobille geri manevra yapan M.D. (29), aracın arkasında bulunan 20 yaşındaki eşi Afra D.'ye çarptı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kadının olay yerinde vefat ettiğini belirledi. 5 aylık hamile olduğu belirtilen Afra D.'nin, uzman çavuş olarak görev yapan eşinin yeni aldığı aracı park ederken yardım etmeye çalıştığı sırada araç ile duvar arasında sıkıştığı öğrenildi.
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Kilis’te kahreden kaza
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