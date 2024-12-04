Kilo, Alzheimer riskini artırıyor

Amerikalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, göbek bölgesindeki visseral yağların Alzheimer riskini artırabileceğini ortaya koydu. Çalışma, 40'lı ve 50'li yaşlarda vücutta biriken visseral yağ (iç organ yağları) miktarının, beyinde Alzheimer'a bağlı protein birikimini artırdığını gösterdi. Araştırmada, vücuttaki organların çevresinde biriken visseral yağ miktarının, Alzheimer hastalığının temel işaretlerinden biri olan beyindeki amiloid proteinleriyle bağlantılı olduğu bulundu. Özellikle obez katılımcılarda, visseral yağın obeziteyle ilişkili amiloid birikiminin yüzde 77'sini oluşturduğu tespit edildi. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Mahsa Dolatshahi, bu bağlantının orta yaşlarda (40-50 yaş arası) gözlemlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Dolatshahi, "Bu bulgular, hastalığın erken evresinde, kilo kaybı ve visseral yağın azaltılması gibi müdahalelerin Alzheimer'ı önlemede veya geciktirmede daha etkili olabileceğini gösteriyor" dedi.