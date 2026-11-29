KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYONLUK SORU NEYDİ?

Yarışmanın en çok merak edilen bölümünde 1 milyon TL değerindeki atasözü sorusu ekrana geldi. Büyük ödül için mücadele eden yarışmacının karşısına çıkan soru, izleyicilerin de ekran başında yanıtı düşünmesine neden oldu.

Atasözü ve deyim bilgisine dayanan soru, yarışmanın yüksek değerli soruları arasında yer aldı. Yarışmacının vereceği yanıtın ardından büyük ödüle ulaşma yolundaki durumu da netleşti.