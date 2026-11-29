Yarışmanın en çok merak edilen bölümünde 1 milyon TL değerindeki atasözü sorusu ekrana geldi. Büyük ödül için mücadele eden yarışmacının karşısına çıkan soru, izleyicilerin de ekran başında yanıtı düşünmesine neden oldu.
Atasözü ve deyim bilgisine dayanan soru, yarışmanın yüksek değerli soruları arasında yer aldı. Yarışmacının vereceği yanıtın ardından büyük ödüle ulaşma yolundaki durumu da netleşti.
A) Her şeyin yokluğu yokluktur
B) Her şeyin yokluğu varlıktır
C) Her şeyin varlığı varlıktır
D) Her şeyin varlığı yokluktur
Yarışmada yarışmacıya "Hangisi bir atasözüdür?" sorusu yöneltildi. Şıklarda yer alan ifadeler arasından "Her şeyin yokluğu yokluktur" doğru cevap olurken yarışmacı B şıkkını, yani "Her şeyin yokluğu varlıktır" seçeneğini tercih etti. Böylece sorunun doğru cevabını bilemedi.
"Her şeyin yokluğu yokluktur" sözü, ihtiyaç duyulan bir şeyin eksikliğinin doğrudan yokluk anlamına geldiğini ifade eder. Bir şeyin değeri, ihtiyaç duyulduğunda ve bulunamadığında daha iyi anlaşılır.