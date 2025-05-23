Kim Milyoner Olmak İster’de Atatürk’e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç konuştu: Linç edildim





"VERDİĞİM YANLIŞ CEVAP ATATÜRK'E OLAN SEVGİMİ VE SAYGIMI SORGULATAMAZ"



Programda heyecanlandığını ve o anki heyecan ile bilinen bir çok şeyin unutulduğunu ifade eden Bağcı, "Televizyon programında yarışmak gerçekten büyük bir heyecan. O an bildiğim bir şeyi heyecandan hatırlayamadım tahmin edersiniz ki sürekli tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Yanlış cevap verdiğim soru Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir soruydu. Daha önce böyle bir yarışma heyecanı yaşamadım. İnsanlar oradaki şartlarda bildikleri çok şeyi unutuyor. Yarışma heyecanı ve atmosferi nedeniyle milli değerimiz ile ilgili bir soruda böyle cevap verdiğim için üzgünüm. Ama burada verdiğim yanlış cevap Atatürk'e olan sevgimi ve saygımı sorgulatamaz. Eleştiriler için teşekkür ederim ama bu tür durumlarda biraz empati yapmanın da önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.