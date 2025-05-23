Kim Milyoner Olmak İster'de Atatürk'e öğretmeninin verdiği ismi bilemeyen genç kadın konuştu: "Linç edildim" | Video
Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katılan ve elenmesine neden olan 5. soruda hatırlayamadığı Atatürk'ün ikinci ismiyle gündeme oturan genç kadın, "Programdan sonra linç edildim. Kimse Atatürk'e olan sevgimi ve saygımı sorgulayamaz" dedi.
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