Haberler Yaşam Haberleri Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung, 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 22:43 Son Güncelleme: 26.11.2023 22:44

Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung, 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 26 Kasım günü yarışmacıya yöneltilen Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung, 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung, 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 26 Kasım 2023 Pazar günü yeni bölümüyle ATV izleyicisinin izlemesine sunuldu. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung, 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor.

26 KASIM MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung, 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?



SEÇENEKLER

A- Kuzey Kore
B- Güney Kore (CEVAP)
C- Japonya
D- Çin


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Kim Young-Sam ve Kim Dae-Jung, 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?
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