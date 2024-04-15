Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları | Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman, kaç bölüm?

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİ KONUSU

Romantizm türündeki dizinin konusu şöyle:

Genç bir avukat, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olur. Başarılı avukat Leyla Taylan'ın hikayesini anlatacak yapım çekişmeli bir boşanma davasını işleyecek.