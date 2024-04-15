Haberler Yaşam Haberleri Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları | Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman, kaç bölüm?
Giriş Tarihi: 15.4.2024 12:50 Son Güncelleme: 15.4.2024 12:50

Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları | Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman, kaç bölüm?

Serenay Sarıkaya'nın bir süredir merakla beklenen dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları ile gündemde. İlk fragmanın geldiği dizide yayın tarihi belli oldu. Netflix platformunda yayımlanacak dizinin oyuncu kadrosunda oldukça popüler isimler yer alıyor. Peki; Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman başlıyor, ne anlatıyor, kaç bölüm? İşte, detaylar...

Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları | Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman, kaç bölüm?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizi oyuncuları ve konusu tanıtımın ardından gündemde. Bir avukatı canlandıracak Serenay Sarıkaya, yeni bir imajla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk sezonu için yayın tarihi açıklandı. Peki; Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman? İşte, detaylar...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİ KONUSU

Romantizm türündeki dizinin konusu şöyle:

Genç bir avukat, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olur. Başarılı avukat Leyla Taylan'ın hikayesini anlatacak yapım çekişmeli bir boşanma davasını işleyecek.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI

Serenay Sarıkaya

Metin Akdülger

Boran Kuzum

Hakan Kurtaş

Meriç Aral

Ahmet Rıfat Şungar

Bade İşçil

Gülcan Aslan

Esra Ruşan

Efe Tunçer

Ece Yörenç'in kaleminden çıkan yapımın yönetmen koltuğunda Bertan Başaran oturuyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ NE ZAMAN?

Henüz kaç bölüm yayımlanacağı belli olmayan dizinin yayın tarihi 9 Mayıs olarak belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları | Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman, kaç bölüm?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA