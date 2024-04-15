Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncuları | Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman, kaç bölüm?

Kimler Geldi Kimler Geçti dizi oyuncuları ve konusu tanıtımın ardından gündemde. Bir avukatı canlandıracak Serenay Sarıkaya, yeni bir imajla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk sezonu için yayın tarihi açıklandı. Peki; Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ne zaman? İşte, detaylar...
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİ KONUSU
Romantizm türündeki dizinin konusu şöyle:
Genç bir avukat, acı verici bir ayrılığın ardından modern ilişkilerin karmaşık dünyasına adım atarken en yakın dostları ona destek olur. Başarılı avukat Leyla Taylan'ın hikayesini anlatacak yapım çekişmeli bir boşanma davasını işleyecek.