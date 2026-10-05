Haberler Yaşam Haberleri Kimyasallara servet ödemeyin: Mutfaktaki o malzemeyle parkeler günlerce toz tutmuyor!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 19:53 Son Güncelleme: 5.10.2026 19:54

Kimyasallara servet ödemeyin: Mutfaktaki o malzemeyle parkeler günlerce toz tutmuyor!

Ev temizliğinin en yorucu kısmı, sildikten hemen sonra parkelerde beliren o mat toz katmanıdır. Ne kadar silerseniz silin bu sorunu çözemiyorsanız, temizlik uzmanlarının "bitirici adım" dediği bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Kimyasallara servet harcamadan, mutfağınızdaki o tek malzemeyle parkeleri ayna gibi parlatmak ve tozları günlerce uzak tutmak mümkün! İşte parkelerdeki tozu bıçak gibi kesen o mucizevi yöntem...

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Kimyasallara servet ödemeyin: Mutfaktaki o malzemeyle parkeler günlerce toz tutmuyor!
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Ev temizliğinden hemen sonra parkelerin üzerinde biriken tozlar, harcanan tüm emeği boşa çıkarabiliyor. Kimyasal temizleyicilere servet harcamak yerine, mutfağınızdaki tamamen doğal malzemelerle parkelerin temizlik ömrünü iki katına çıkarabilirsiniz. Yüzeyde görünmez bir koruyucu katman oluşturarak tozun yapışmasını önleyen ve evinizi uzun süre zahmetsizce temiz tutan o pratik yöntemin uygulanışı...

Temizlik uzmanlarının sıklıkla tavsiye ettiği bu yöntem ile günlerce tertemiz parkeler elde etmek oldukça pratik bir şekilde karşımıza çıkıyor.

PARKELERİN PARIL PARIL PARLAMASINI SAĞLAYAN O TEMİZLİK YÖNTEMİ!

Zemin temizliği esnasında kullanılan suya ekleyeceğiniz doğal dezenfektanlar, hem mikropların oluşumunu engelleyecek hem de yüzeyin daha geç kirlenmesini sağlayacak.

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SİRKE İLE TEMİZLİĞİN GÜCÜ

Özellikle parke, fayans, linolyum ve vinil zeminler için ideal bir doğal temizlik malzemesi olan sirke, zeminin parıl parıl parlamasının en etkili yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Zemin temizliği için hazırladığınız bir kova suyun içerisine bir su bardağı elma sirkesi ekleyin. Kirleri çözen, tozu yok eden ve yüzeye parlaklık kazandıran sirke, aynı zamanda dezenfekte edici özelliği sayesinde hijyen sağlar.

ESANSİYEL YAĞ

Hem evinizin temiz kokmasını hem de doğal dezenfektan etkisi sağlamasıyla etkili rol oynayan esansiyel yağlar da parkelerin temizliğinin yanı sıra ışıldamasını sağlar.

Bir kova suyun içerisinde 10 damla lavanta yağı, limon yağı veya okaliptüs yağı damlatarak uygulayabileceğiniz bu yöntem, zemine ferah bir koku verirken evinizin havasını da tazelemiş olur.

GÜNLERCE TOZSUZ ZEMİN İÇİN EV YAPIMI KARIŞIM

Zeminlerin toz tutmasını önleyen bu karışım, haftada yalnızca bir kez uygulandığında bile etkisini korur.

Bir bardak suya 2 yemek kaşığı bitkisel yağ, 2 yemek kaşığı sirke ve 3 damla esansiyel yağ ekleyip iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı sprey şişesine doldurun ve zemine eşit şekilde püskürtün. Ardından nemli bir bez yardımıyla zemini silin.

Uygulayacağınız bu karışım, zeminde ince bir koruyucu tabaka oluşturacağından, toz tanecikleri zemine tutunamaz ve yüzey uzun süre parlaklığını korur.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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