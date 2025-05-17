Kına gecesinde feci kaza: Disko topu davetlilerin üzerine düştü!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde unutulmaz olması planlanan bir kına gecesi, adeta kabusa dönüştü. Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde, sahil kenarındaki bir düğün salonunda akşam saatlerinde yaşanan talihsiz olayda, salonda tavana asılı duran dev bir disko topu, henüz bilinmeyen bir nedenle koparak kalabalığın üzerine düştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, evlilik hazırlığı yapan Berrak S. ve Burak M. çiftinin kına gecesine çok sayıda davetli katıldı. Gece ilerlerken eğlencenin devam ettiği esnada, salonun tavanında asılı bulunan büyük boyutlardaki disko topu ansızın yerinden koparak davetlilerin üzerine düştü.Salon içerisinde büyük bir panik yaşanırken, aralarında gelin Berrak S'nin de bulunduğu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, gelin Berrak S'nin tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi. Kazanın ardından eğlence yarıda kesildi. Olayla ilgili emniyet ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı. Disko topunun düşme sebebine ilişkin teknik denetim yapılırken, düğün salonunun geçici süreyle faaliyetlerine ara verildiği öğrenildi.