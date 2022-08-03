Kira artış oranı ağustos 2022 rakamları ile sorgulanmaya başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ temmuz enflasyonu ile sabit kira zammı düzenlemesini duyurmuştu. Şimdi yeni yöntem gündemde. Bugün belli olan enflasyon verisinin kira zam oranı için belirleyici olup olmayacağı merak konusu. Peki, kira artış oranı nasıl hesaplanır, yüzde kaç, ne kadar? İşte, 2022 ağustos ayı kira artış oranı...
AĞUSTOS KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ;
"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.
KİRA ARTIŞ ORAN HESAPLAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.
Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.
TEMMUZ ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?
TÜİK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak enflasyon verisi 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü (bugün) saat 10.00'da açıklanacak.
Öncesinde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçları da belli oldu:
Reel ve finansal sektör temsilcisi; 48 piyasa katılımcısı tarafından yanıtlanan sorular neticesinde beklenti sonuçları belli oldu:
Katılımcıların cari yılsonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.