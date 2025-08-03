Haberler Yaşam Haberleri Kira Artış Oranı hesaplamaları başlıyor! 2025 Ağustos ayı iş yeri-konut kira zammı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 3.8.2025 09:52 Son Güncelleme: 3.8.2025 09:52

Kira Artış Oranı hesaplamaları başlıyor! 2025 Ağustos ayı iş yeri-konut kira zammı ne zaman açıklanacak?

Ev sahipleri ve kiracılar, yeni ayla birlikte gözlerini enflasyon oranına çevirdi. Kira kontratlarını yenileyecek milyonlarca kişi, Ağustos 2025’te uygulanacak tavan kira zam oranını merak ediyor. Peki, kira artış oranı nasıl hesaplanıyor ve bu ay oran ne zaman belli olacak?

Kira Artış Oranı hesaplamaları başlıyor! 2025 Ağustos ayı iş yeri-konut kira zammı ne zaman açıklanacak?

2025 yılı itibarıyla konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı kaldırıldığı için yeniden TÜFE verilerine göre zam yapılmaya başlandı. Bu nedenle her ayın başında açıklanan enflasyon oranı, kira artış hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor. İş yeri - ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği bu oran, Ağustos ayı için ne zaman belli olacak? Gözler şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nda.

KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, Ağustos ayı kira artış oranının belirlenmesinde esas alınacak.

AĞUSTOS 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Konut kiralarında uygulanacak artış oranı, son 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamasına göre hesaplanır. Örneğin kira sözleşmesi 1 Ağustos'ta yenileniyorsa, Temmuz ayı sonunda açıklanan yıllık ortalama TÜFE baz alınarak zam yapılır.

SON KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. İşte örnek hesaplamalar:

Örnek Kira Artış Hesaplaması (%43,23 TÜFE'ye göre)

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı: %43,23

Zam dönemi: Temmuz 2025

Sözleşme türü: Konut

Zam tutarı:
10.000 TL × 0,4323 = 4.323 TL

Yeni kira bedeli:
10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

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Kira Artış Oranı hesaplamaları başlıyor! 2025 Ağustos ayı iş yeri-konut kira zammı ne zaman açıklanacak?
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