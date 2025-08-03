Kira Artış Oranı hesaplamaları başlıyor! 2025 Ağustos ayı iş yeri-konut kira zammı ne zaman açıklanacak?

2025 yılı itibarıyla konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı kaldırıldığı için yeniden TÜFE verilerine göre zam yapılmaya başlandı. Bu nedenle her ayın başında açıklanan enflasyon oranı, kira artış hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor. İş yeri - ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği bu oran, Ağustos ayı için ne zaman belli olacak? Gözler şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nda.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, Ağustos ayı kira artış oranının belirlenmesinde esas alınacak.
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklanmıştı. İşte örnek hesaplamalar:
Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı: %43,23
Zam dönemi: Temmuz 2025
Sözleşme türü: Konut
Zam tutarı:
10.000 TL × 0,4323 = 4.323 TL
Yeni kira bedeli:
10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL