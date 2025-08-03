Kira Artış Oranı hesaplamaları başlıyor! 2025 Ağustos ayı iş yeri-konut kira zammı ne zaman açıklanacak?

2025 yılı itibarıyla konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı kaldırıldığı için yeniden TÜFE verilerine göre zam yapılmaya başlandı. Bu nedenle her ayın başında açıklanan enflasyon oranı, kira artış hesaplamalarında kritik bir rol oynuyor. İş yeri - ev sahibi ve kiracıların yakından takip ettiği bu oran, Ağustos ayı için ne zaman belli olacak? Gözler şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nda.