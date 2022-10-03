KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2022: Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, kira zammı ne kadar yüzde kaç oldu?

Kira artış oranı ekim 2022 için araştırmalar başladı. Enflasyon oranı ile birlikte hesaplanan kira zammı ev sahibi ve kiracı arasındaki üst sınır kira artış oranını belirliyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuyla ilgili açıklaması kira artış oranı hesaplama için yeni bir adım oldu. İşte, TÜİK ile enflasyon verisi, Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE ve ÜFE oranı ve kira düzenlemesi…
EYLÜL ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 (bugün) tarihinde açıklanacak. Resmi inernet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.
KİRA DÜZENLEMESİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.