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Giriş Tarihi: 2.8.2022 10:56

Kira artış oranı hesaplama: 2022 Enflasyon oranına göre kira zam oranı ne kadar oldu, kaç TL?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon oranı açıklanmasına kısa süre kala kira zammı tekrardan gündem oldu. TÜFE'de Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti. Son aylarda enflasyon oranlarının yükselmesiyle yeni kira düzenlemesi getirildi. Peki Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2022 Enflasyon oranına göre kira zam oranı ne kadar oldu, kaç TL?

Kira artış oranı hesaplama: 2022 Enflasyon oranına göre kira zam oranı ne kadar oldu, kaç TL?

Kira artış oranı ne kadar oldu, kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranları da Ağustos ayından itibaren artık sabit kalacak. Peki Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? 2022 Enflasyon oranına göre kira zam oranı ne kadar oldu, kaç TL? İşte yanıtı

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

KİRA DÜZENLEMESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.

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Kira artış oranı hesaplama: 2022 Enflasyon oranına göre kira zam oranı ne kadar oldu, kaç TL?
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