KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2024 HESAPLAMA | Enflasyon rakamları ile yeni kira artışı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Kira Artış Oranı aralık 2024 verisi için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) duyurularına döndü. Enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkan zam oranı artışların belirli bir düzen içerisinde yapılmasını sağlıyor. Kira zammı hesaplama işlemleri şimdiden başlamış durumda. Peki; yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
SON KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
Ekim ayı enflasyon (TÜFE) rakamları ile kasım ayı kira artış oranı da ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kira artış oranı Kasım 2024 için yüzde 62,02 oldu.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ
ÖRNEK HESAP
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Örnek Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL
ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile beklenti ortaya çıktı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı.
Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.