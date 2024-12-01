Haberler Yaşam Haberleri KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2024 HESAPLAMA | Enflasyon rakamları ile yeni kira artışı ne zaman açıklanacak, ne olur?
Giriş Tarihi: 1.12.2024 17:11 Son Güncelleme: 1.12.2024 17:11

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2024 HESAPLAMA | Enflasyon rakamları ile yeni kira artışı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Kira artış oranı hesaplama işlemleri TÜİK tarafından açıklanacak kasım enflasyonu ile ortaya çıkıyor. Yüzde 25 kira zammı sınırı uygulamasının sona ermesiyle birlikte hesaplamalar yeniden başladı. TEFE-TÜFE verileri ile belirlenecek rakamlar konut ve iş yeri için ayrı ayrı hesaplanacak. Ev sahibi ve kiracılar yeni orana odaklandı. Peki; 2024 aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne olur?

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2024 HESAPLAMA | Enflasyon rakamları ile yeni kira artışı ne zaman açıklanacak, ne olur?

Kira Artış Oranı aralık 2024 verisi için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) duyurularına döndü. Enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkan zam oranı artışların belirli bir düzen içerisinde yapılmasını sağlıyor. Kira zammı hesaplama işlemleri şimdiden başlamış durumda. Peki; yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

SON KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Ekim ayı enflasyon (TÜFE) rakamları ile kasım ayı kira artış oranı da ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kira artış oranı Kasım 2024 için yüzde 62,02 oldu.

ARALIK KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?

3 Aralık günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranı ile kira artışı da ortaya çıkacak.

Peki kira zammı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Örnek Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile beklenti ortaya çıktı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

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KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2024 HESAPLAMA | Enflasyon rakamları ile yeni kira artışı ne zaman açıklanacak, ne olur?
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