KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2024 HESAPLAMA | Enflasyon rakamları ile yeni kira artışı ne zaman açıklanacak, ne olur?

SON KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Ekim ayı enflasyon (TÜFE) rakamları ile kasım ayı kira artış oranı da ortaya çıktı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre kira artış oranı Kasım 2024 için yüzde 62,02 oldu.