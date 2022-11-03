Kira artış oranı hesaplama: Kasım 2022 kira artış oranı iş yeri, konut için ne kadar, yüzde kaç?

Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.

Yüzde 25 sınırının geçici bir karar olduğu Bakan Bozdağ tarafından bu şekilde açıklanmıştı.