Kira gelir vergisi hesapları başladı! 2025 Kira beyannamesi nasıl verilir, son gün ne zaman?

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

1 Mart itibarıyla vergi mükellefleri için başlayan süreç 2 Nisan 2025 tarihinde son bulacak. Buna göre ilk taksit ödemesi de bu tarihe kadar gerçekleştirilmeli.

33 bin liradan yüksek konut kirası elde eden ev sahipleri için yapılması gereken bu sistemde 2. taksit için de 31 Temmuz 2025 tarihine kadar süre olacak.