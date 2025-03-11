Kira gelir vergisi hesapları başladı! 2025 Kira beyannamesi nasıl verilir, son gün ne zaman?

Konut ve iş yerlerinden aldıkları kiranın belirli bir sınırı aşması durumunda gelir vergisi ödeyen vatandaşlar beyannamelerini hazırlayarak hesaplarını çıkarıyor ve resmi kaynaklarda ödeyecekleri vergiyi kayıt altına almış oluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) üzerinden hazır kira beyannamesi sistemini kullanacaklar bu doğrultuda araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, kira gelir beyannamesi nereden ve nasıl verilir?
KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?
1 Mart itibarıyla vergi mükellefleri için başlayan süreç 2 Nisan 2025 tarihinde son bulacak. Buna göre ilk taksit ödemesi de bu tarihe kadar gerçekleştirilmeli.
33 bin liradan yüksek konut kirası elde eden ev sahipleri için yapılması gereken bu sistemde 2. taksit için de 31 Temmuz 2025 tarihine kadar süre olacak.
KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA
Kira gelir vergisinin ve beyannamede nasıl yer alması gerektiğini anlatan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya şu örnekle hesaplama işlemini anlatıyor:
"Diyelim ki siz yıl içinde iki farklı kira geliri elde ettiniz. Ocak ve Haziran ayında aylık 15 bin altı ayda toplamı 90 bin kira geliri elde ettiniz. Temmuz ayında da zam yaptınız kiranıza. Temmuz aralık ayında da 20 bin liradan 6 ayda 120 bin lira kira elde ettiniz. Yani toplamda 2024 yılında 210 bin lira kira aldığınızı varsayalım meskende.
Burada 33 bin lira istisnanız var. Bu vergi dışı ve bunu düşebiliyorsunuz. 210 bin liradan 33 bin lira düştüğünüz zaman 177 bin lira net hasılatınız kalıyor. Burada da iki türlü gider seçme şansınız var. Gerçek gider yöntemi ve götürü gider yöntemi. Gerçek gideri seçerseniz yıl içinde daireniz için yapmış olduğunuz harcamaları buradan düşebilirsiniz. Örnek, bir kombi değiştirdiniz bunu düşebilirsiniz.
Ancak bu tür faturalarla uğraşmamak için devletin size tanımış olduğu yüzde 15'lik götürü gider hakkı var. Sorgusuz sual siz bir gider hakkını kullanabiliyorsunuz. 177 binin yüzde 15'i 26 bin 550 lira. Bu gider hakkını kullandığınız zaman vergiye tabii matrah150 bin 450 lira kalıyor. Bununda ortalama yüzde 15 vergisini ödüyorsunuz. Yani siz 2024 yılında 210 bin lira mesken kira geliri elde ettiyseniz ödeyeceğiniz vergi tutarı 22 bin 567 lira oluyor."
KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?
Bu gibi resmi belgeler için hazırlanan hazır beyan sistemine Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) ekranı ile ulaşılabiliyor. e-devlet sistemiyle ulaşılan bu ekranda beyannamenizi düzenleyebilir ve gönderebilirsiniz.
Bir aile içerisinde yer alan her bir bireyin kendilerine ait olan konut üzerinden 33 bin liralık mesken kirasını geçmesi durumunda ayrı ayrı beyanname vermesi gerekiyor.
Ortak mülk durumlarında mal sahibi olanlardan her birinin hisselerine karşılık geren oran neticesinde kira gelir vergisi hesaplaması ve kira beyannamesi vermesi gerekiyor.