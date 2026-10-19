Kıraathaneye tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 15.30 sıralarında 24 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan F.Ş.'ye ait kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.Ş., aralarında husumet bulunduğu belirtilen F.Ş.'nin işlettiği kıraathaneye av tüfeğiyle geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında getirdiği tüfekle kıraathanede rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada kahvehanede müşteri olarak bulunan İbrahim Aktaş (33) ile Musa Y.'ye isabet etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, İbrahim Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Musa Y. ise ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından kaçan şüpheli H. H. Ş.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli, kaçarken girdiği bir iş yerinde polis ekiplerince yakalandı. Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.



Olayda hayatını kaybeden İbrahim Aktaş'ın Kocaeli'de çalıştığı, ailesini görmek amacıyla izin alarak memleketi Akşehir'e geldiği öğrenildi. Aktaş'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.