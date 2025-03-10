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Giriş Tarihi: 10.3.2025 22:10 Son Güncelleme: 10.3.2025 22:14

Kıraç Limak Türker İlkokulu’ndan Ramazan’da örnek dayanışma etkinliği

Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında dayanışma ruhunu canlandırmak ve Ramazan ayının paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Kıraç Limak Türker İlkokulu’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

MEHMET YAMANDAĞ
Kıraç Limak Türker İlkokulu’ndan Ramazan’da örnek dayanışma etkinliği

Okul Müdürü Yılmaz Yıldız'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 2/K sınıfının başlattıgı kampanya ile 50 aileye yardım ulaştı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ihtiyaç sahipleri için hazırlanan gıda kolilerini ve çeşitli yardım malzemelerini ailelere teslim etti. Bu anlamlı etkinlik, hem öğrencilerde yardımlaşma bilincini artırdı hem de toplumsal dayanışmaya katkı sundu.

Müdür Yılmaz Yıldız, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı zamanlardan biridir. Bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte paylaşma ve dayanışmayı artırmak amacıyla bir yardım kampanyası düzenledik. Kampanyamız devam etmekte olup, daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Kıraç Limak Türker İlkokulu'nun bu örnek davranışı, hem okul topluluğunda hem de çevrede büyük takdir toplarken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitime sadece akademik başarı değil, aynı zamanda insani değerleri de kazandırma vizyonunu yansıttı.

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Kıraç Limak Türker İlkokulu’ndan Ramazan’da örnek dayanışma etkinliği
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