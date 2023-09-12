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Giriş Tarihi: 12.9.2023 15:00

Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga cinayetle bitti

İstanbul Esenler'de kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavga cinayetle bitti. İddiaya göre Selahattin Bal kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek'i sokak ortasında bıçaklayıp yaraladı. Ardından da tişörtünü çıkartıp tampon yaparak başında bekledi. Akçiçek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga cinayetle bitti

Olay, Esenler Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin Bal ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu. Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin Bal'dan çıkmasını istedi. İkili arasındaki tartışmada Selahattin Bal, Serkan Akçiçek'i sokak ortasında bıçakladı. Serkan Akçiçek, kanlar içinde yere yığılırken bıçakla yaralayan Selahattin Bal isimli kişi de olay yerinde bekledi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akçiçek'e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Serkan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Polis ekipleri, tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Çalışmalar kapsamında şüpheli şahıs suç unsuru bıçak ile yakalanarak muhafaza altına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada "Kasten Yaralama" ve "Güveni Kötüye Kullanma" gibi benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "Kasten Öldürme" suçundan 12.09.2023 tarihinde adli makamlara sevk edildi.

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Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga cinayetle bitti
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