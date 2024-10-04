Kiracının ihmali Ahmet Enes’i hayattan kopardı

Suriyeli Abdülkerim El Ahmed, geçtiğimiz 29 Ocak günü evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantladıktan sonra eşi ve 3 çocuğunu alıp akrabalarının yanına gitti. Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran (67) ile evde bulunan kızı Ayşegül Temel (46), torunları Fatmanur (19), Yasin (17), Ahmet Enes Temel, Semanur Büyükgöker (16), Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (24), 31 Ocak günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ahmet Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer aile üyeleri ise bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

KİRACI VE İLACI SATAN TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde Suriye uyruklu kiracı Abdulkerim El Ahmed ile ona ilacı satan Ahmed El Muhammed (32) gözaltına alındı. Kiracı El Ahmed ifadesinde böcek ilacını sosyal medyadan tanıştığı El Muhammed'den 800 TL karşılığında aldığını evi de onun ilaçladığını, kendisine 3 gün evde oturmayın demesi üzerine çocuklarını da alarak evden ayrıldığını söyledi. Her iki şüpheli de tutuklandı.