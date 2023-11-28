Kiracısını balta ile yaraladı

Kartepe'de 2 ay önce bir apartman dairesi satın alan ve doktor olduğu öğrenilen İ.A., kiracı S.H.D.'den evi boşaltmasını istedi. İddiaya göre S.H.D. ise evden çıkmak için yasal olarak 6 aylık zamanı olduğunu ve bu süreçte evi boşaltacağını söyledi. Önceki gün telefonla kiracısını arayan İ.A. bir an evvel evi boşaltmasını istemesi üzerine tartışan taraflar daha sonra evin önünde buluştu. Konuşma sırasında taraflar tekme ve yumrukla kavga ederek birbirlerini darbetti. Yaşanan arbede sırasında İ.A. arabasının bagajından baltasını alarak S.H.D.'ye saldırdı. Kiracı balta darbeleriyle yaralanırken olaya müdahale eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.H.D. hastaneye kaldırılırken, İ.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. S.H.D. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.Tarafların birbirinden şikayetçi olmaları üzerine emniyette ifade veren S.H.D., İ.A.'nın kendisine, "Evimden çıkacaksın, eğer çıkmazsan ben seni nasıl çıkaracağımı biliyorum" dediğini, kendisine 6 ay süresi olduğunu hatırlatması üzerine balta ile saldırdığını söyledi. Ev sahibi İ.A. ve kiracısı S.H.D. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayın gerçekleştiği binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.A.'nın baltayı alıp kiracısı ve yanında bulunan kişilere doğru gittiği, balta ile vurduğu anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA