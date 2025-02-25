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Giriş Tarihi: 25.2.2025 15:59 Son Güncelleme: 25.2.2025 16:05

Kiralık bungalovda kalan 9 kişi doğalgazdan zehirlendi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde tatil nedeniyle günlük kiralanan bir bungalova giden 9 kişi içerideki doğalgaz sızıntısından zehirlendi. Zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri işletmeyle alakalı çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kiralık bungalovda kalan 9 kişi doğalgazdan zehirlendi

Olay Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait bungalovda gerçekleşti. Günlük kiralık konaklama olarak kiralanan bungalovda bulunan 9 kişi kendisini kötü hissederek hastaneye başvurdu. Başvuran kişilerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi.

Polis ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı. Aynı gün içerisinde bungalovda konaklama yapan İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. isimli 9 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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Kiralık bungalovda kalan 9 kişi doğalgazdan zehirlendi
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