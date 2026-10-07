Haberler Yaşam Haberleri Kiralık katil çetesinin lideri uluslararası alanda aranıyordu: İstanbul'da yakalandı! 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs…
Giriş Tarihi: 7.10.2026 14:00 Son Güncelleme: 7.10.2026 14:26

Kiralık katil çetesinin lideri uluslararası alanda aranıyordu: İstanbul'da yakalandı! 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te dev bir operasyona imza attı. Uluslararası alanda aranan Babior lakaplı Lurii Radulov isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Radulov'un geçmişte 10 cinayet ile 11 cinayete teşebbüs suçuna karıştığı belirlendi. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Kiralık katil çetesinin lideri uluslararası alanda aranıyordu: İstanbul’da yakalandı! 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs…
  • ABONE OL

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uluslararası alanda aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, hakkında INTERPOL tarafından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu belirlenen Lurii Radulov'un Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

FATİH'TE SAKLANDIĞI ADRES BELİRLENDİ

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin Fatih'te saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Lurii Radulov ile eşi olduğu belirlenen V.R. birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

KARI KOCA SINIR DIŞI EDİLECEK

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Lurii Radulov hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem başlatılırken, her iki şüpheli hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

AVRUPA'DA 10 CİNAYET 11 CİNAYETE TEŞEBBÜS

1990-2020 yılları arasında Avrupa genelinde para karşılığı cinayet işleyen devasa bir kiralık katil şebekesini yönettiği belirlenen Moldova uyruklu Lurii Radulov, aylardır aranıyordu. Radulov'un, kıta genelinde 10 planlı/kiralık cinayet ve 11 cinayete teşebbüs vakasının doğrudan faili ve azmettiricisi olduğu tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #BULGARİSTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kiralık katil çetesinin lideri uluslararası alanda aranıyordu: İstanbul'da yakalandı! 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA