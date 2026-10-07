Kiralık katil çetesinin lideri uluslararası alanda aranıyordu: İstanbul’da yakalandı! 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs…

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uluslararası alanda aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, hakkında INTERPOL tarafından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu belirlenen Lurii Radulov'un Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.
FATİH'TE SAKLANDIĞI ADRES BELİRLENDİ
İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin Fatih'te saklandığı adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Lurii Radulov ile eşi olduğu belirlenen V.R. birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
KARI KOCA SINIR DIŞI EDİLECEK
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Lurii Radulov hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem başlatılırken, her iki şüpheli hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
AVRUPA'DA 10 CİNAYET 11 CİNAYETE TEŞEBBÜS
1990-2020 yılları arasında Avrupa genelinde para karşılığı cinayet işleyen devasa bir kiralık katil şebekesini yönettiği belirlenen Moldova uyruklu Lurii Radulov, aylardır aranıyordu. Radulov'un, kıta genelinde 10 planlı/kiralık cinayet ve 11 cinayete teşebbüs vakasının doğrudan faili ve azmettiricisi olduğu tespit edildi.