Kiralık katil çetesinin lideri uluslararası alanda aranıyordu: İstanbul’da yakalandı! 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs…

KARI KOCA SINIR DIŞI EDİLECEK

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Lurii Radulov hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem başlatılırken, her iki şüpheli hakkında da sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

AVRUPA'DA 10 CİNAYET 11 CİNAYETE TEŞEBBÜS

1990-2020 yılları arasında Avrupa genelinde para karşılığı cinayet işleyen devasa bir kiralık katil şebekesini yönettiği belirlenen Moldova uyruklu Lurii Radulov, aylardır aranıyordu. Radulov'un, kıta genelinde 10 planlı/kiralık cinayet ve 11 cinayete teşebbüs vakasının doğrudan faili ve azmettiricisi olduğu tespit edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör