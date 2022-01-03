Kiraya döviz zammı istedi ve kliniği bastı! Avukatı darp etti





"KİRAYA DÖVİZDEKİ ARTIŞ KADAR ZAM YAPMAK İSTİYOR"

Saldırganların sağlık çalışanlarına da saldırmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Koca, "Sağlıkçılar kendilerini kliniğe kapattılar. Saldırıya karşı kendilerini korudular. Avukat olduğumu söyledim ama yine de saldırdılar. Müvekkilim Doç. Dr. İrfan Koca'yla mülk sahibi arasında bir yıldan beri devam eden tahliye davası var. İş yeri sahibi bu tahliye davasını kaybedeceğini anlayınca müvekkilimi yıldırmak ve onun taşınmasını sağlamak için birtakım eylemlere girişti. Bu saldırı sadece bana yapılmadı. Sağlık çalışanlarına da yapıldı. Dükkan sahibi verilen kiranın düşük olduğunu söyleyerek kiraya dövizde yaşanan artış kadar zam yapmak istiyor. Biz zaten yasal zam miktarı kadar zam yapıp ödemeyi yapıyoruz. Buna rağmen dükkan sahibi hükümetin izlemiş olduğu politikaların tam zıttı yönünde hareket ediyor. Müvekkilimi yıldırmak için yasa dışı eylemlere girişiyor" diye konuştu.