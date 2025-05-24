Kiraz öğretmen ve öğrencilerinin geri dönüşümde başarı hikâyesi

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy okulunda 3 yıl önce göreve başlayan okul öncesi öğretmeni Kiraz Ebinç Tül, okulda gerektiğinde fazla kâğıt tüketimi olduğunu fark etti. Bu durum karşısında kollarını sıvayan Kiraz öğretmen bir toplantı yaparak aklındaki projeyi hem çocuklara hem de ailelerine anlattı. Kiraz öğretmen ailelerin de desteğiyle atık kâğıtları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla öğrencileriyle birlikte çalışmaya başladı. Küçük ya da büyük boyuttaki tüm kâğıtları okulda geri dönüşüm kutusunda toplamaya başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca bu kâğıtları toplayan Kiraz öğretmen ve öğrencileri, bunları leğenlerde nişastalı suyun içine koyarak hamur haline getirdi. Kâğıtlar hamur haline geldikten sonra presleyip yeniden kâğıt elde etmeyi başardılar. Elde edilen kâğıtlara resim yapan Kiraz öğretmen ve öğrencileri, sergi açmaya hazırlanıyor.
KİRAZ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ BİR İLK BAŞARDI
Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kiraz Ebinç Tül, öğrencileriyle birlikte atık kâğıtlardan yeniden kâğıt yaparak bir ilke imza attıklarını belirterek, "Üç yıl önce göreve başladığımda fazla kâğıt tüketimi vardı. Bende çöpe gidecek olan kâğıtları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla çalışma başlattık. Çocuklarla çevre dostluğu başlattık, atık kâğıtlardan kâğıt üretimi yapmaya karar verdik. Bunu çocuklara da anlattım. Kâğıtlarımızı biriktirdik, daha sonra kâğıtları parçalara böldük. Leğenlere su döktük, nişasta katıp kâğıtları hamur haline getirdik. Daha sonra presleyip kâğıt haline tekrar getirdik. Çöpe gidecek olan kâğıtları aşamalarla tekrardan kâğıt haline getirmeyi başardık" dedi.
ÇOCUKLARDA ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTU
Başarmanın mutluluğuyla çocuklar yeteneklerinin de farkına vardığını belirten Kiraz öğretmen, "Çocuklar üretim ve tüketimin önemini anladılar. Geri dönüşüm kutuları oluşturduk. Çocuklarda ağaçları koruma, su kaynakları bilinci, çevre kirliliği bilinci oluştu. Aynıca çocuklarda enerji tüketimi bilinci de oluştu" dedi.
KÂĞITLARA RESİM YAPTILAR, SERGİ AÇIYORLAR
Elde ettikleri kâğıtlara çocukların resim yaptığını ifade eden Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kiraz Ebinç Tül, "Proje sayesinde hiçbir kâğıt boşa gitmedi. Bu kâğıtlara resim yeteneği olan çocuklar resimler yaptı. Bu sayede çocuklar, yeteneklerinin de farkına vardı. Yapılan bu resimlerle sergimizi açmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.