Kiraz öğretmen ve öğrencilerinin geri dönüşümde başarı hikâyesi

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy okulunda 3 yıl önce göreve başlayan okul öncesi öğretmeni Kiraz Ebinç Tül, okulda gerektiğinde fazla kâğıt tüketimi olduğunu fark etti. Bu durum karşısında kollarını sıvayan Kiraz öğretmen bir toplantı yaparak aklındaki projeyi hem çocuklara hem de ailelerine anlattı. Kiraz öğretmen ailelerin de desteğiyle atık kâğıtları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla öğrencileriyle birlikte çalışmaya başladı. Küçük ya da büyük boyuttaki tüm kâğıtları okulda geri dönüşüm kutusunda toplamaya başladı. Yaklaşık 3 yıl boyunca bu kâğıtları toplayan Kiraz öğretmen ve öğrencileri, bunları leğenlerde nişastalı suyun içine koyarak hamur haline getirdi. Kâğıtlar hamur haline geldikten sonra presleyip yeniden kâğıt elde etmeyi başardılar. Elde edilen kâğıtlara resim yapan Kiraz öğretmen ve öğrencileri, sergi açmaya hazırlanıyor.