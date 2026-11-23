ZENGİN RENK VE ESTETİK SEÇENEKLER

Geleneksel kırmızı kiremit görüntüsünün dışına çıkmak isteyenler için yeni nesil kaplamalar geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Hem müstakil evlerde hem de yazlıklarda modern mimariye uyum sağlayan trapez ve ondulin modelleri, binalara şık bir görünüm katıyor.