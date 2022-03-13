Kırıkkale Valiliği’nden Hacı Taşan gecesi

Kırıkkale Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, Hakalmaz, Taşan ve bazı yerel sanatçılar, "Bozlağın Altın Sesi" Hacı Taşan'ın eserlerini seslendirdi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, konserde yaptığı konuşmada, bugün Hacı Taşan'ın 39. ölüm yıl dönümünü andıklarını belirterek, her sanatçının kendi eserlerinin kendinden sonra söylenmesini veya görülmesini istediğini söyledi.

Kendileri de bu münasebetle yereldeki değerleri olan Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan, Ali Şahin ve yakında "Neşet" filminde oynayacak Bektaş Dolu'yu Kırıkkalelilerle buluşturduklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Yine programda Orhan bey de olsun istedik. Kırıkkale olarak dünyanın en bereketli topraklarında sayılmayız. Yılda bir kez ürün alıyoruz ve orman varlığımız çok zengin sayılmaz. Deniz kenarında da değiliz. Ama bunların hepsinden öte, gönül sazına mızrabını vurduran gönül ehli türkücülerin ana vatanındayız." diye konuştu. Gecenin sonunda sanatçılar, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Yoğun ilgi gösterilen konsere, Vali Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.