Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale Valiliği'nden Hacı Taşan gecesi
Giriş Tarihi: 13.3.2022 01:23 Son Güncelleme: 13.3.2022 02:09

Kırıkkale Valiliği'nden Hacı Taşan gecesi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale Valiliği’nden Hacı Taşan gecesi

Kırıkkale'de halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan'ı anma etkinlikleri kapsamında sanatçı Orhan Hakalmaz ile Taşan'ın oğlu Sondur Taşan sahne aldı.

Kırıkkale Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, Hakalmaz, Taşan ve bazı yerel sanatçılar, "Bozlağın Altın Sesi" Hacı Taşan'ın eserlerini seslendirdi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, konserde yaptığı konuşmada, bugün Hacı Taşan'ın 39. ölüm yıl dönümünü andıklarını belirterek, her sanatçının kendi eserlerinin kendinden sonra söylenmesini veya görülmesini istediğini söyledi.

Kendileri de bu münasebetle yereldeki değerleri olan Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan, Ali Şahin ve yakında "Neşet" filminde oynayacak Bektaş Dolu'yu Kırıkkalelilerle buluşturduklarını aktaran Tekbıyıkoğlu, "Yine programda Orhan bey de olsun istedik. Kırıkkale olarak dünyanın en bereketli topraklarında sayılmayız. Yılda bir kez ürün alıyoruz ve orman varlığımız çok zengin sayılmaz. Deniz kenarında da değiliz. Ama bunların hepsinden öte, gönül sazına mızrabını vurduran gönül ehli türkücülerin ana vatanındayız." diye konuştu. Gecenin sonunda sanatçılar, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Yoğun ilgi gösterilen konsere, Vali Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: İstanbul'da kar yağdı İBB yine sınıfta kaldı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi
Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
HDP'li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerini böyle savundu: Bırakın da istediğimi ifade edebileyim
Son dakika: Xavi'den rövanş öncesi dikkat çeken itiraf! "Galatasaray savunması..."
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
Son dakika: Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'den flaş çıkış: Bunlar stratejik ürünler...
Başkan Erdoğan ile Aliyev'in görüşmesinde dikkat çeken enerji detayı: Güney Gaz Koridoru projesi...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Zelenskiy: Rusya eşi görülmemiş kayıp yaşadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale Valiliği'nden Hacı Taşan gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA