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Giriş Tarihi: 15.12.2021 22:45

Kırıkkale'de 200 Lt sahte içki ele geçirildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de 200 Lt sahte içki ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 200 litre sahte içki ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otoparktaki araç içinde içki şişelerinin olduğunu fark etti.

Kırıkkale'de 200 Lt sahte içki ele geçirildi | Video


Yapılan sorgulamada aracın U.K. isimli sahsa ait olduğu belirlendi. Ekipler, şüpheli şahsın evinde ve iş yerinde de arama yaptı. Yapılan aramada şişe ve bidonlara doldurulmuş halde 170 litre etil alkol ile 30 litreye yakın sahte alkollü içki ve 138 adet de alkol yapım kiti ele geçirildi.


Polis ekipleri, olayla ilgili olarak U.K. isimli kişiyi gözaltına alarak adli işlem başlattı.

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Kırıkkale'de 200 Lt sahte içki ele geçirildi
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