Kırıkkale’de alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Olay, 16. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.Y. ile U.B. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.B., yanında taşıdığı pompalı tüfekle T.Y.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan T.Y., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırgan U.B.'nin tüfeği 364. Sokak'ta bir binanın kenarına sakladığını belirledi. Bekçiler tarafından bulunan silah muhafaza altına alınırken, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.