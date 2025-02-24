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Giriş Tarihi: 24.2.2025 01:10

Kırıkkale’de alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Kırıkkale’nin Yaylacık Mahallesi’nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Pompalı tüfekle vurulan bir kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de alacak verecek kavgası kanlı bitti!

Olay, 16. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.Y. ile U.B. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.B., yanında taşıdığı pompalı tüfekle T.Y.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan T.Y., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırgan U.B.'nin tüfeği 364. Sokak'ta bir binanın kenarına sakladığını belirledi. Bekçiler tarafından bulunan silah muhafaza altına alınırken, kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Kırıkkale’de alacak verecek kavgası kanlı bitti!
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