Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 2.8.2024 16:09 Son Güncelleme: 2.8.2024 18:15

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kişi sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kişi sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalanmış, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilmiştir." İfadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA