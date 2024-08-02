Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 1 kişi yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli kişi sınır dışı edilmek üzere ilgili birime gönderildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalanmış, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edilmiştir." İfadelerine yer verildi.