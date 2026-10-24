Kırıkkale’de dernek binasında şüpheli ölüm!

Olay, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan Kırıkkaleliler Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde derneğin giriş kapısını açan görevli, Ömer Gökce'yi yerde hareketsiz yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ MORG'A KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri dernek binasında güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de binada çalışma gerçekleştirdi. Gökce'nin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatılırken, 41 yaşındaki Gökce'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.