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Giriş Tarihi: 24.10.2026 13:21

Kırıkkale’de dernek binasında şüpheli ölüm!

Kırıkkale’de bir dernek binasında yaşanan şüpheli ölüm, polis ekiplerini harekete geçirdi. Sabah saatlerinde binaya gelen görevli, 41 yaşındaki Ömer Gökce’yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirlerken, kesin ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

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Kırıkkale’de dernek binasında şüpheli ölüm!
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Olay, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan Kırıkkaleliler Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde derneğin giriş kapısını açan görevli, Ömer Gökce'yi yerde hareketsiz yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ MORG'A KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gökce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri dernek binasında güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de binada çalışma gerçekleştirdi. Gökce'nin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatılırken, 41 yaşındaki Gökce'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

#KIRIKKALE
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