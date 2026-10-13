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Giriş Tarihi: 13.10.2026 20:03

Kırıkkale'de elektrik direğinde akıma kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale’de elektrik direğine çıkan 66 yaşındaki Zekeriya Doğan, akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de elektrik direğinde akıma kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
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Kırıkkale'nin Ahılı köyü Ömerli mevkisinde meydana gelen olayda, 66 yaşındaki Zekeriya Doğan, henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra elektrik akımına kapılan Doğan, direkten yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 66 yaşındaki Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRIKKALE
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Kırıkkale'de elektrik direğinde akıma kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
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