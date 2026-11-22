Kırıkkale'deki kaza, gece saatlerinde Etiler Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.U.K. idaresindeki 06 ZSF 18 plakalı Opel marka otomobil ile M.T. yönetimindeki 71 S 0233 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil şarampole devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada otomobil sürücüsü R.U.K. ile yolcu M.A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör