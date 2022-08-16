Haberler Yaşam Haberleri Kırıkkale'de kargo aracında 13 kilo 800 gram esrar bulundu
Giriş Tarihi: 16.8.2022 13:09

Kırıkkale'de kargo aracında 13 kilo 800 gram esrar bulundu

Kırıkkale'de kargo aracında giysilerin içerisine zulalanmış 13 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA
Kırıkkale’de kargo aracında 13 kilo 800 gram esrar bulundu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasına ait kamyonla doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet savcısından alınan karara istinaden Kırıkkale-Ankara kara yolu uygulama noktasında aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir kutu içerisindeki giysilerin arasına zulalanmış 24 paket halinde 13 kilo 800 gram kubar esrar buldu.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Uyuşturucunun alıcısının Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli G.T'yi gözaltına alarak Kırıkkale'ye getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet giriş! 16 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? | Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 |
Son dakika: Üstün Dökmen'in kadın versiyonu! Köhne zihniyet kafalarında hala yaşıyor
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması
Son dakika: Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı
Emekli promosyonu veren bankalar nelerdir, en çok promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonu ödemeler, 8 bin 250 TL'yi buluyor!
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 16 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı parası yattı mı, hangi illerde?
İş Bankası emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL veriyor? İş Bankası emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları belli oldu!
CHP'li İBB suya battı! Vatandaş İstanbul'u bir kez daha sele teslim eden İmamoğlu'na sordu: Böyle mi çözdün?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale'de kargo aracında 13 kilo 800 gram esrar bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA