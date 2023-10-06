Kırıkkale’de otogarda yolcu kapma kavgası: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, terminalde faaliyet gösteren iki firma arasında yolcu kapma tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.
3 KİŞİ YARALANDI
İki taraf arasındaki çatışmada, terminalde otobüs bekleyen G.P. ve şüphelilerden R.B. (46) tabanca ile S.Ç. tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan R.B.'nin ameliyata alınacağı, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.