Kırıkkale’deki iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik iki ayrı çalışma gerçekleştirdi.

İKİ ARAÇTA ARAMA YAPILDI

İlk çalışmada, O.K., A.C.U. ve E.M.'nin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 1.498 adet sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 400 lira ele geçirildi. İkinci çalışmada ise M.K. ve D.E.U.'nun bulunduğu araçta yapılan aramada 922 adet sentetik uyuşturucu madde, 1,35 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımında kullanılan 2 adet aparat bulundu.

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör