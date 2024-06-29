Kırıkkaleli ilahi sanatçısından şehit yeğenine özel beste

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmalarda 12 Mehmetçik şehit düşmüş ve art arda gelen şehit haberleri tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Kırıkkale Yahşihan İlçesi Keçili Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz 23 yaşında şehit oldu.

Şehit yeğeni için beste yapan ilahi sanatçısı Abdul Samet Çelik, "Şehidimiz Semih Yeğenim Çok Cesur Bir Gençti Bu Askerliğinede Yansımışkı Şehit Olan Asker Arkadaşlarını Sırtına Alıp Taşımış ve Bu Kutsal Dava Uğrunda da Şehit Olmuştur .Allah Rahmet Eylesin." ifadelerini kullandı.





Abdul Samet Çelik'in bestesi şu şekilde:



Ey Şehidim

On iki kardeş idik düştük yollara

Vatan aşkı için çıkarız dağlara

Ağlama anneciğim sen oğluna

Şehitlik sevdası dolar cihana

Selamlar gelmiştir cennetten sana

Peygamber övgüsü aldın şehidim

Cennetten biçmişler kefenin senin

Tabuta sığmaz oldu nazik bedenin

Bedir den Uhud dan şehadet gelir

Yiğitlik sevdaları destandan gelir

Hamzadan alilerden şehadet gelir

Ey şehidim ey semihim