Kırklareli’nde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı!

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli genelindeki 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.



Uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, belirlenen adresler tek tek basıldı, evler didik didik arandı

Yapılan aramalarda, metamfetamin, exstasy, payp, sentetik ecza, esrar öğütücü (gringer), 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca mermisi, 6 adet tüfek fişeği ele geçirildi.



Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.