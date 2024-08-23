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Giriş Tarihi: 23.8.2024 16:19

Kırklareli'nde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı!

Kırklareli'nde polis ekiplerince 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Kırklareli’nde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı!

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli genelindeki 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.


Uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, belirlenen adresler tek tek basıldı, evler didik didik arandı
Yapılan aramalarda, metamfetamin, exstasy, payp, sentetik ecza, esrar öğütücü (gringer), 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca mermisi, 6 adet tüfek fişeği ele geçirildi.


Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

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Kırklareli'nde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı!
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