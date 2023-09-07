Kırklareli’nde selde cesetleri bulunmuştu: Birlikte can verdiler ama ayrı ayrı…

Anestezi asistanı Dr. Selman Bağışlar'ın görevli olduğu İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan törende, çift için helallik alınırken dua edildi.
Törende, gözyaşlarını tutamayan Bağışlar çiftinin yakınları ve doktor arkadaşları birbirlerine sarıldı.
Öğle namazı sonrası burada düzenlenen törene, çiftin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Selman Bağışlar'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'nın Alanya ilçesine gönderildi.
Eşi Mihriban Bağışlar'ın cenazesi ise Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.