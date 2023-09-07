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Giriş Tarihi: 7.9.2023 16:09 Son Güncelleme: 7.9.2023 16:18

Kırklareli’nde selde cesetleri bulunmuştu: Birlikte can verdiler ama ayrı ayrı…

Kırklareli'nde geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşanmıştı. Doktor Selman ve eşi Mihriban Bağışlar tatil için gittikleri İğneada'da hayatlarını kaybetmişlerdi. Doktor Selman ve eşi Mihriban Bağışlar için cenaze töreni düzenlendi. Birlikte can veren çift, ayrı illerde toprağa verildi…

Kırklareli’nde selde cesetleri bulunmuştu: Birlikte can verdiler ama ayrı ayrı…

Anestezi asistanı Dr. Selman Bağışlar'ın görevli olduğu İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapılan törende, çift için helallik alınırken dua edildi.

Törende, gözyaşlarını tutamayan Bağışlar çiftinin yakınları ve doktor arkadaşları birbirlerine sarıldı.

Çiftin cenazeleri daha sonra Zeytinburnu Taş Camisi'ne getirildi.

Öğle namazı sonrası burada düzenlenen törene, çiftin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Selman Bağışlar'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'nın Alanya ilçesine gönderildi.

Eşi Mihriban Bağışlar'ın cenazesi ise Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

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Kırklareli’nde selde cesetleri bulunmuştu: Birlikte can verdiler ama ayrı ayrı…
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