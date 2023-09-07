Kırklareli’nde selde hayatını kaybeden doktor ve eşi son yolculuğun uğurlandı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yaşanan sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında İstanbul Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Anestezi Asistanı Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar da vardı.

Kaldıkları bungalov evlerde sele kapılarak hayatını kaybeden çiftin 3 ay önce evlendikleri öğrenildi. Talihsiz çiftin cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde çift için tören düzenlendi. Doktor Selman ve eşini meslektaşları gözyaşları içerisinde uğurladı.

Törenin ardından Zeytinburnu Taş Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Mihriban Bağışlar'ın cenazesi İstanbul'da çok sevdiği anneannesinin yanına Silivrikapı Mezarlığı'na, Selman Bağışlar'ın cenazesi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verilecek. Zeytinburnu Taş Camii'nde kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ailesi ve çalışma arkadaşları katıldı.