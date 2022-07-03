Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu kim oldu, altınkemeri kim kazandı? Favoriler bir bir eleniyor! Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu...

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu belirlemek adına sürüyor. Favori isimlerin bir bir altın kemere veda ettiği ve dolayısıyla gergin anların yaşandığı müsabakalar sonrası çeyrek finale yükselen isimler de netleşti. Aralarında İsmail Balaban'ın da yer aldığı çeyrek final isimleriyle beraber milyonlar "2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu kim oldu, altınkemeri kim kazandı?" sorusunun yanıt için gözünü 3 Temmuz'da gerçekleşecek final müsabakasına çevirdi. İşte 2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ve detaylar...
2022 BAŞPEHLİVAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 2 bin 475 pehlivanın katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. 54 başpehlivanın mücadele edeceği güreşlerde, bu yılın başpehlivanı Pazar günü gerçekleşecek final müsabakasıyla belli olacak.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da ekranlara gelecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri açılış töreni 18:30'da başlayacak.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başladı. 3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne'ye akın etti.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİNDE ÖDÜL NE KADAR?
2022 yılı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivana 75 bin TL, ikinciye 48 bin TL, üçüncüye de 25 bin TL verilecek.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Bugün gerçekleştirilen güreşlerin ardından çeyrek finale çıkan başpehlivanlar şu şekilde:
"Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş, Tanju Gemici ve İsmail Balaban."
661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın çeyrek final, yarı final ve sonrasında yapılacak final mücadelesinin ardından sona erecek.