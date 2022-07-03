Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu kim oldu, altınkemeri kim kazandı? Favoriler bir bir eleniyor! Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu...

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu belirlemek adına sürüyor. Favori isimlerin bir bir altın kemere veda ettiği ve dolayısıyla gergin anların yaşandığı müsabakalar sonrası çeyrek finale yükselen isimler de netleşti. Aralarında İsmail Balaban'ın da yer aldığı çeyrek final isimleriyle beraber milyonlar "2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu kim oldu, altınkemeri kim kazandı?" sorusunun yanıt için gözünü 3 Temmuz'da gerçekleşecek final müsabakasına çevirdi. İşte 2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ve detaylar...